دالي: ليبيا ذات مساحة شاسعة وبها مورد ضخم للشمس ومالطا تحاول الاستفادة منه

ليبيا – أجرت صحيفة “مالطا إندبندنت” المالطية الناطقة بالإنجليزية مقابلة صحفية مع وزيرة طاقة البلاد “ميريام دالي” بشأن جدوى ربط الطاقة المتجددة مع ليبيا.

المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد بينت من خلالها “دالي” إن العملية برمتها قيد التحليل حاليا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لرؤية مدى إمكانية جعل الأمر قابلا للتحقيق مضيفة بالقول:”نريد التحقق من قدرتنا على الترابط مع البلدان حولنا ولا سيما تلك الموجودة في شمال إفريقيا”.

وتابعت “دالي” قائلة:”وقعنا مذكرة التفاهم هذه مع ليبيا حيث توجد مساحة شاسعة من الأرض ومورد ضخم للشمس ولذلك هناك إمكانية لإنتاج طاقة متجددة أكثر بكثير من الإمكانات في بلدنا لأن أرضنا على ما هي عليه هدفنا هو أن نناقش مع الليبيين وجود ألواح شمسية في بلادهم”.

وقالت “دالي”:”ومن ثم نقل الطاقة الخضراء المنتجة إلى بلدنا وربما تصديرها إلى ما وراء شواطئنا والمناقشات جارية وكانت مذكرة التفاهم هي الاتفاق على المشروع من حيث المبدأ” مبدية في ذات الوقت وجهة نظرها بشأن استعداد ليبيا لتكون شريكا قويا في مجال الطاقة بالنسبة لمالطا.

وأوضحت “دالي” بالقول:”مثل هذه المشاريع يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في بلدان مثل ليبيا بالنظر إلى القضايا التي واجهتها فيما يتعلق بالجانب السياسي على مدار العقد الماضي وهناك بالفعل دولا لديها اتفاقيات طاقة مماثلة مع الأخيرة ودول أخرى في شمال إفريقيا”.

واختتمت “دالي” قائلة:”شرعت هذه الدول في تنفيذ مشاريعها لذلك هناك نماذج تعمل وهذه النماذج هي التي نحتاج إلى الاطلاع عليها”.

ترجمة المرصد – خاص