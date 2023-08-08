باتيلي: على القادة الليبيين الانخراط بشكل عاجل في حوار هادف

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، القادة الليبيين مجدداً للانخراط بشكل عاجل في حوار هادف وبناء، للتوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا السياسية الخلافية من أجل الوصول لانتخابات شاملة وسليمة.

وحسب تغريدة على حساب باتيلي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد دبيبة.

واستعرض اللقاء التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، واتفقا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية.

ووفق بيان حكومة الوحدة، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية التأكيد على حرص الحكومة على المضي المباشر للانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وأطلع باتيلي دبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية بما يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات المكثفة التي وعد باتيلي بتكثيفها مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي يأمل الليبيون والأمم المتحدة أن تتوج بإجراء الانتخابات.

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والتقى باتيلي خلال الأيام الماضية كلاً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.