الشبعاني: “تكالة” قادر على احداث التوافق بين مجلس النواب والحكومة المنتهية

الوطن|رصد

اكد المحلل السياسي مجدي الشبعاني ان رئيس المجلس الرئاسي “محمد التكالة” قادر على لم شمل مجلس النواب والحكومة منتهية الولاية وجعل العملية السياسية في ليبيا تسير نحواجراء الانتخابات

واضاف الشبعاني في تصريحات صحفية بانه إن نجح في عودة مجلس الدولة بان يكون فاعلا وأن يتم التصالح بين الحكومة والنواب ومنح الثقة لحكومة أخرى وسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية فسيكون قطع شوطا كبيراً في منازعة سياسية مع حكومة الوحدة الوطنية وهذا صعب جداً

مشيرا الى قدرة “تكالة” على إدارة التواصل الجيد بين المؤسسات في المنطقة الغربية وايضا مع مجلس الدولة و مجلس النواب كما نص عليه الاتفاق السياسي