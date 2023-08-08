بن صالح: ثورة 17 فبراير أظهرت الكل على حقيقتهم المخفية خلف الأكاذيب المنمقة

قال سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، إن ما وصفه بـ “ثورة 17 فبراير”؛ “أظهرت الكل على حقيقتهم المخفية خلف الأكاذيب المنمقة”.

وكتب قائلًا على فيسبوك: “مصيبة الرشوة عمت وتفشت وأصبحت علنية، لا خجل ولا وجل ولا خوف عند طلبها أو أخذها، كبار المسؤولين يرتشون، وموظفو الدولة في كل ركن من أركانها يرتشون، لا تنفيذ لأي عمل أكان صغيراً أو كبيراً بدون رشوة”.

وتابع «بن صالح»، “الرشوة أصبحت مع السرقة تحدث جهاراً نهاراً، وليس هناك أي رادع للمرتشي، فمن يحرص على تنفيذ القانون هم أيضاً يرتشون”.

وأردف؛ أنه “مع الرشوة ضاع القانون وضاعت الحقوق وفسدت الذمم، وضاعت هيبة الدولة وهُدم النظام وانتشرت الفوضى وانحسر المد الأخلاقي والديني”.

وزعم «بن صالح»، أن “ثورة 17 فبراير كانت المرآة التي أظهرت الكل على حقيقتهم، الحقيقة التي كانت تخفيها الشعارات المزيفة والأكاذيب المنمقة، فأتت الثورة لترفع الغطاء عن الجميع، فلم يعد بإمكان أياً كان أن يختفي خلف شعاراته وأكاذيبه”، بحسب كلامه.