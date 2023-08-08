الصور وباتيلي يبحثان سبل تعزيز التعاون بهدف إعلاء سيادة القانون

بحث النائب العام الصديق الصور مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي طرق ووسائل تعزيز التعاون بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والنيابة العامة بهدف إعلاء سيادة القانون والإسهام في الاستقرار الاجتماعي والسياسي لليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء لتبادل وجهات النظر بين الصور وباتيلي بحسب ما أورده المبعوث الأممي عبر صفحته بموقع “تويتر”

وجرى خلال اللقاء التشديد على أهمية دور مكتب النائب العام ومناقشة طرق ووسائل تعزيز التعاون بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والنيابة العامة بهدف إعلاء سيادة القانون والإسهام في الاستقرار الاجتماعي والسياسي لليبيا.

كما جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الله باتيلي التعبير عن دعوته لجميع القادة الليبيين للانخراط بشكل عاجل في حوار هادف وبناء للتوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا السياسية الخلافية من أجل قيادة البلاد إلى انتخابات شاملة وسلمية.

واستعرض اللقاء التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وجرى الاتفاق على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية.