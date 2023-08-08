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مصرف الادخار سرت يصرف صكوك الدفعة الأولى من مبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

صرف مصرف الادخار والاستثمار العقاري في سرت صكوك الدفعة الأولى لمستحقيها ضمن مبادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وأوضحت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن الصكوك سلمت لمستحقيها ببلديتي زمزم و خليج سرت.

وأشارت المنصة إلى أن أصحاب الصكوك هم ممن استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائمهم من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة.

وقبل أيام قام فرع المصرف بنالوت بصرف صكوك الدفعة الأولى لمستحقيها من بلديات (نالوت،الحرابة،كاباو) الذين استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائمهم من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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