باتيلي خلال لقاءه النائب العام: نهدف لإعلاء سيادة القانون في ليبيا

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع النائب العام المستشار الصديق الصور سبل تعزيز التعاون بين البعثة والنيابة العامة.

وقال باتيلي، إنه تبادل وجهات النظر مع الصور، وسبل تعزيز التعاون بهدف إعلاء سيادة القانون والإسهام في الاستقرار الاجتماعي والسياسي لليبيا.

وجاء ذلك بحسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الإثنين.

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، دعا خلاله المبعوث الأممي القادة الليبيين إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار هادف وبناء للتوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا السياسية الخلافية من أجل قيادة البلاد إلى انتخابات شاملة وسليمة.

واستعرض باتيلي مع الدبيبة التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، واتفقا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية.