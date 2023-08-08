“باتيلي” يبحث مع” الصور “دور القضاء في إعلاء سيادة القانون

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بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مع النائب العام الصديق الصور أهمية دور مكتب النائب العام.

وأكد باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :تبادلت اليوم كذلك وجهات النظر مع الصديق الصور، وشددنا على أهمية دور مكتب النائب العام”.

وأضاف :”ناقشنا طرق ووسائل تعزيز التعاون بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهذه المؤسسة المهمة”.

وأوضح باتيلي أن هذا التعاون يهدف إلى إعلاء سيادة القانون والإسهام في الاستقرار الاجتماعي والسياسي لليبيا.