الدرقاش: قسم من الثوار ينصِّبون الوزراء والمدراء ويدعمون حكومات ويسقطون أخرى

أكد المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، مروان الدرقاش، أن قسما من الثوار ينصِّبون الوزراء والمدراء ويدعمون حكومات ويسقطون أخرى، بحسب وصفه.

وقال الدرقاش في منشور عبر «فيسبوك»: “يسأل البعض أين هم الثوار؟ الثوار ثلاثة أقسام، قسم في باطن الأرض نسأل الله أن يتقبلهم، وقسم خاف الحرام والظلم فآثر التأخر إلى الصفوف الخلفية”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “القسم الثالث؛ تقدم وهم اليوم من ينصبون الوزراء والمدراء ويدعمون حكومات ويسقطون أخرى لمصلحة من؟ يختلف هذا باختلاف وجهات النظر، لكنها حقيقة يراها من يراها وتغيب عن من تغيب”، على حد قوله.