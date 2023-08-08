وزارة التعليم: أكثر من 232 ألف تلميذ يلتحقون بالصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن 232652 تلميذ وتلميذة سيلتحقون بالصف الأول للتعليم الأساسي خلال العام الدراسي الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر مكتبها الإعلامي أن مُراقبات التَّربية والتَّعليم بالبلدِيات تواصل تسجيل تلامِيذ الصف الأول من التَّعليم الأساسي مبينة أن عَدد التلاميذ المستهدفين للعام الدِّراسي 2023 – 2024 وفقاً لإحصاءات مصلحة الإحصاء والتعداد 232652 تلميذ وتلميذة.

ودعا وكيل الشؤون التربوية في تعميم له مديري المدارس إلى التقيد بتسجيل التلاميذ من مواليد 1يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 فقط وفي الموعد المحدد ومن خلال الوثائق الرسمية.

وأشار وكيل الشؤون التربوية إلى أن أولوية القبول للتلاميذ المقيمين بالقرب من المؤسسة التعليمية وفق المادة 12 من اللائحة 1013 لسنة 2022 ويتم التسجيل وفق بطاقة تسجيل تلميذ بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي.

وشدد وكيل الشؤون التربوية على أن مدير المدرسة مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي مخالفة تقع أثناء التسجيل.