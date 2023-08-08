النائب العام: حبس مسؤول في وزارة الزراعة زور إفادات إدارية

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كشف مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق تتصدى لواقعات تزوير إفادات إدارية، وضعها مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وأوضح المكتب أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام؛ استقصى واقعات البلاغ المرفوع في مواجهة مسؤول إدارة الموارد الطبيعية.

وأضاف المكتب أن البحث أظهر ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات من حدود الغابات العامة، مدفوعاً برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره.

وأكد مكتب النائب العام أنه نتيجة لذلك مكَّن من زُوِّرَت لفائدتهم الوثائق من استعمالها لحمل غيرهم على الاعتقاد بملكيتهم العقارات الداخلة ضمن أراضي الغابات العامة في منطقتي: القره بوللي؛ وقصر الأخيار.

وأشار مكتب المائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.