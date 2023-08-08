الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء 08 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 08 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لا تغير في حالة الطقس، حيث مازال المرتفع الجوي يؤثر على معظم مناطق البلاد برياح شمالية تساهم في اعتدال درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال حيث تتراوح مابين(29–34)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل، بينما تسجل اليوم مابين (36–40)مْ على مناطق الجنوب وتصل الى(44)مْ على غات، وتسجل تراجع يوم الغد.

ويبقى البحر غير ملائم للسباحة هذا اليوم على طوال الساحل.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (29–34)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-32)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ، تصل اليوم إلى (44)مْ على غات، وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ.