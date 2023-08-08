بوسهمين يطالب المفوضية بتفعيل قانون انتخاب المؤتمر الوطني لإجراء الانتخابات على أساسه

طالب تيار يابلادي الذي يترأسه نوري أبوسهمين، مفوضية الانتخابات، بتفعيل قانون رقم 4 لسنة 2012 الذي تم بموجبه إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام واتخاذه أساساً للانتخابات التشريعية القادمة فقط.

وقال بيان صادر عن التيار: “ما جرى في انتخابات رئاسة مجلس الدولة لا يمثل حقيقة الانتخابات التي يطمح إليها شعبنا الكريم وذلك من خلال الاقتراع المباشر من الشعب باختياره ممثليه ونوابه، فقد انتفض شعبنا على الدكتاتورية والاستبداد من أجل إقامة الحق وتحقيق العدالة في التداول السلمي على السلطة”.

وأضاف “في نفس سياق السعي لتحقيق ثمرة جهاد ونضال شعبنا الكريم، فإننا ندعو كل أبناء الشعب الليبي للدعوة بقوة لتبني مبدأ محاسبة كل المسؤولين قبل مغادرة مناصبهم وممارسة مزيد من الضغط الشعبي لإرساء هذا المبدأ وتطبيقه على كافة أفراد الشعب دون تمييز”.

وتابع “نتقدم بالشكر الجزيل لكل أحرار المجتمع المدني الذين كان لهم الدور الأبرز في إزاحة المتشبتين بالسلطة، وذلك من خلال استمرار مظاهراتهم السلمية ومطالباتهم المتواصلة وظهورهم الإعلامي المستمر الذي أسهم بشكل كبير في رفع الوعي، وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة”.

واستطرد “ندعو كافة أطياف الشعب الليبي الكريم للانضمام لأحرار المجتمع المدني المثابرين، وذلك لمواصلة المسير حتى يتحقق حلم الليبيين في الوصول لانتخابات برلمانية تنهي عمل مجلسي الدولة والنواب وتمكن الشعب من اختيار مَن يمثله وينوبه، كما ندعو المجلس الرئاسي للاضطلاع بدوره والوقوف إلى جانب مطالب الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات نيابية، وذلك بتجميد عمل مجلسي الدولة والنواب”.

واستكمل “نطالب المفوضية العليا للانتخابات بتفعيل القانون رقم (4) لسنة 2012 لإجراء الانتخابات على أساسه، إلى حين الاستفتاء على الدستور والوصول إلى حالة الاستقرار الدائم”.