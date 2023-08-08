النيابة العامة: حبس مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة

أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية على خلفية واقعات تزوير إفادات إدارية.

وقال مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن سلطة التحقيق تتصدى لواقعات تزوير إفادات إدارية، وضعها مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وبين مكتب النائب العان أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام؛ استقصى واقعات البلاغ المرفوع في مواجهة مسؤول إدارة الموارد الطبيعية؛ فأظْهَرَ البحث ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات من حدود الغابات العامة، مدفوعاً برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره؛ فمكَّن من زُوِّرَت لفائدتهم الوثائق من استعمالها لحمل غيرهم على الاعتقاد بملكيتهم العقارات الداخلة ضمن أراضي الغابات العامة في منطقتي: القره بوللي؛ وقصر الأخيار؛

وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.