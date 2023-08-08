الشريف: على تكالة أن يعي طبيعة المرحلة والا يعتقد لثانية أنه تم التخلص من المشري

ليبيا – قال المحلل السياسي فيصل الشريف إن حلم الليبيين أكبر من أن يتم اختصاره في انتخابات مصغرة داخل جسم مرتهن أو مترهل كمجلس الدولة أو البرلمان، مشيراً إلى أن مجلس الدولة لا زال محافظاً على السُنة التي يتبعها وفقاً للائحته التي لم يقفز عليها ولا زالت متبعة وكل عام تحصل انتخابات.

الشريف أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن كل طرف سياسي يريد أن يدرس أوراقه ويعقد تحالفاته هذه أمور موجودة في عالم السياسة لم يراها أحد ولا يمكن تقييمها.

وتابع: “تكالة شخصياً لا أعرف من يكون ربما معرفتنا البسيطة أنه كان من ضمن المتماهين مع الحكومة الموازية وموقع على تزكية رئيس الحكومة الموازية الذي ذهب لطبرق وعقيلة وحفتر ومتماهي مع تلك الكتلة التي تسمى نفسها كتلة الوفاق، اليوم نريد أن نعرف من هو تكالة الذي تسلم مقاليد مجلس الدولة ويجب عليه أن يعي طبيعة المرحلة والا يعتقد لثانية واحدة أنه تم التخلص من المشري أنا اليوم جئت في فسحة من امري والجماعة مضطرين لي وأن أتصرف كما أريد عليه أن ينسى كل هذه”.

ولفت إلى أن مجلس الدولة تفرد في قراره لحد كبير بطريقة مخالفة للائحة وهذا أعطى انطباع أن المجلس حذا حذو عقيلة صالح وبدأ بالتفرد في صنع القرارات، مؤكداً أنه على المجلس التصرف بشكل مؤسساتي.

كما استطرد خلال حديثة: “على الصعيد الشخصي أجهل من يكون تكالة ونائبيه ولأول مرة أراهم في هذا الشكل شخصيات غير مؤثرة ولا أرى لهم ظهور اعلامي، لا نستطيع أن نتكهن ونحكم ونستبق الاحداث عليهم ونقرأ كيف ستكون تصرفاتهم وممارساتهم فيما يتعلق في المشهد السياسي”.

ونوّه إلى أنه من الملاحظ أن أي جسم سياسي يستعمل المصالحة الوطنية ويتمسك بها رغم إدراك أن المنجز التشريعي المساهم في المصالحة هو أساس العدالة الانتقالية لم يكتمل بالتالي الحديث مفرغ من محتواه ويجب العمل على استعادة الندية كمؤسسة مع تلك التي تسمي نفسها مؤسسة البرلمان وليس التبعية بحسب قوله.

وفي الختام أوضح أن مسألة دمج الحكومات وغيره من المقترحات لم يصدر عنها أي نتائج لأنه بحسب قوله حفتر يريد الكعكة بالكامل وهذا لن يتحقق في ظل وجود عبد الحميد الدبيبة.