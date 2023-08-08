الميهوب: الجماعات المتطرفة قد تستغل أحداث النيجر للانقضاض على غرب ليبيا

أبدى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، تخوفه من قيام الجماعات المتطرفة باستغلال الأوضاع الراهنة في النيجر عقب الأحداث هناك، للانقضاض على مفاصل الدولة.

وقال الميهوب، في تصريحات لـ«سبوتنيك»: “فيما يخص موقفنا مما يحدث في النيجر، ندعو للسلام هناك وأن يضعوا ما حصل في ليبيا بين أعينهم من انفلات وسيطرة التيارات الإسلامية على مفاصل الدولة في غرب البلاد بليبيا”.

وأضاف “النيجر قد تكون بها خلايا نائمة من هذه التيارات الإسلامية ربما تقتنص فرصة الانقضاض على مفاصل الدولة”.