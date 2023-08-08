الميهوب لـ”سبوتنيك”: نحذر من استغلال الجماعات المتطرفة للأوضاع في النيجر

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حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب، من استغلال الجماعات المتطرفة للأوضاع الراهنة في النيجر عقب الانقلاب العسكري، للانقضاض على مفاصل الدولة.

وقال الميهوب، في تصريحات لـ “سبوتنيك”: “ندعو للسلام في النيجر وأن يضعوا ما حصل في ليبيا بين أعينهم من انفلات وسيطرة التيارات الإسلامية على مفاصل الدولة في غرب البلاد بليبيا”.

وأضاف رئيس اللجنة :”النيجر قد تكون بها خلايا نائمة من هذه التيارات الإسلامية ربما تقتنص فرصة الانقضاض على مفاصل الدولة”.

وكان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد أنه لا يمكن إغلاق الحدود في الوقت الحالي مع النيجر والسودان، إلا إذا تطور الموقف.

وأوضح المسماري أن أي حرب محتملة في نيامي، في أعقاب تهديدات مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية “إيكواس” لن تخدم أي طرف.