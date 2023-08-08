البركي: لقاء المنفي بالقائد العام فرصة ثمينة لتهيئة المناخ المناسب للانتخابات

الوطن|رصد

وصف المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي، زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ولقائه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال البركي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر:” زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى مدينة بنغازي ولقائه مع القائد العام المشير خليفة حفتر،وانعقاد اجتماع لجنة الترتيبات المالية اليوم في بنغازي بكامل أعضائها خطوة في الاتجاه الصحيح،وفرصة ثمينة للاتفاق حول معالجة المشاغل الكبرى السياسية والأمنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب للانتخابات”.