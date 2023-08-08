سياسي إيطالي: انتخاب «تكالة» لن يُغير من اتفاق لجنة «6+6» 

قال السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن “انتخاب محمد تكالة رئيسًا جديداً لمجلس الدولة في ليبيا لن يُغير من اتفاق لجنة «6+6» بشأن القوانين المُنظمة للانتخابات”.

أضاف في تصريحات صحفية أن “اتفاق «6+6» لن يتغير لأنه تم بين كيانين هما مجلسي النواب والدولة، وليس من قبل أشخاص”.

وتابع، أن “تكالة أكد لعقيلة صالح، خلال اتصال هاتفي، يوم الأحد الماضي، أن توافقات لجنة «6+6» ستمضي قدمًا”.

وختم موضحًا أن “تكالة كان من أوائل المؤيدين لحكومة فتحي باشاغا، قبل سحب الثقة منها، والتي كانت ستحل محل حكومة الدبيبة”.