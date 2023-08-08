ليبيا الان

سياسي إيطالي: انتخاب «تكالة» لن يُغير من اتفاق لجنة «6+6» 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن “انتخاب محمد تكالة رئيسًا جديداً لمجلس الدولة في ليبيا لن يُغير من اتفاق لجنة «6+6» بشأن القوانين المُنظمة للانتخابات”.

أضاف في تصريحات صحفية أن “اتفاق «6+6» لن يتغير لأنه تم بين كيانين هما مجلسي النواب والدولة، وليس من قبل أشخاص”.

وتابع، أن “تكالة أكد لعقيلة صالح، خلال اتصال هاتفي، يوم الأحد الماضي، أن توافقات لجنة «6+6» ستمضي قدمًا”.

وختم موضحًا أن “تكالة كان من أوائل المؤيدين لحكومة فتحي باشاغا، قبل سحب الثقة منها، والتي كانت ستحل محل حكومة الدبيبة”.

الوسوم

سياسي إيطالي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك