بعد تقديم استقالته.. المحكمة العليا بطرابلس تحكم ببطلان عضوية جبريل أوحيدة في مجلس النواب

أكد مصدر قضائي اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في طرابلس حكمت ببطلان عضوية جبريل أوحيدة في مجلس النواب.

وقال المصدر القضائي حسب تصريحات ل”تلفزيون المسار” أن المحكمة العليا ألغت قرار تزكية جبريل أوحيدة كعضو مجلس النواب عن الكفرة بعد قبول الطعن المقدم ضد القرار في محكمة استئناف البيضاء.

وقدم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة خلال جلسة اليوم الثلاثاء إستقالته من المجلس لهيئة الرئاسة.

وقال جبريل اوحيدة، أن سبب الاستقالة يرجع “لعدم قدرته على الاستمرار بحمل هذه الامانة” حسب وصفه.