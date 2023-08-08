المشري: شاركتُ بجلسة حوارية عن البعثة الأممية وباتيلي أرسل لي خطاب شكر

أعلن رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، أنه شارك اليوم الثلاثاء، في جلسة حوارية عن البعثة الأممية، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بعث له بخطاب شكر.

وقال المشري، في منشور عبر «فيسبوك»: “شاركت اليوم الثلاثاء رفقة عضو مجلس الدولة، مصطفى التريكي، في جلسة حوارية بعنوان «البعثة الأممية ودورها في الأزمة»، والتي أُقيمت في قاعة المركز الليبي للبحوث الطبية وبحضور المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، وذلك تلبية لدعوة من نادي المناظر للقيادات الشبابية وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة الليبية”.

وفي منشور آخر، قال المشري: “تلقينا يوم أمس الاثنين خطاباً من المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عبر خلاله عن شكره العميق لما أبديناه من تعاون مع البعثة الأممية في سبيل حل الأزمة في ليبيا طوال فترة تواجدنا برئاسة المجلس”.

وأضاف “كما أبدى باتيلي، تقديره لما رأى من التزام بقيم الديمقراطية أثناء عملية انتخاب رئاسة مجلس الدولة، معتبراً إياه نموذجاً يحتذى به من قبل بقية القيادات السياسية”.