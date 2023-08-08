بليحق: انطلاق جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة

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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأضاف بليحق أن الجلسة عقدت استكمالا لمناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة.

وكان مجلس النواب جلسة اليوم الاثنين في مدينة بنغازي إلى غد الثلاثاء، وذلك لاستكمال مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة، حسب ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقبيل تعليق الجلسة، قام النائبان الأول والثاني للمجلس بقراءة التعريفات في القانون الخاصة وأيضا الإشارة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كالجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.

ويناقش المجلس مخرجات لجنة “6+6” الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والخميس الماضي دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي اليوم الإثنين 7 أغسطس.