دوريات أمنية مكثفة على الحدود الليبية التونسية لمنع تدفق المهاجرين

كثفت إدارة القاطع الأمني الحدودي العسة، الدوريات الأمنية الصحراوية على طول الشريط الحدودي مع تونس؛ لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وتمر الدوريات بالنقاط الأمنية التابعة للقاطع «ظهرة الخص والقازولية وطويل الرتبة وأبو الشرف» وصولا إلى نقطة البشرية.

وحسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها بموقع فيسبوك، أمس الإثنين، اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، لتقيم الوضع عبر الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس، والإجراءات المتخذة لتأمين الشريط الحدودي بين البلدين.

وناقشت اللجنة الاحتياجات المطلوبة والمستعجلة للأجهزة المعنية للقيام بمهامها؛ عبر تشكيل غرفة أمنية مشتركة من قطاعات الدولة المعنية بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، للحد من تدفق المهاجرين للأراضي الليبية.

وبحثت اللجنة سبل التعامل مع المهاجرين وتقديم الدعم الإنساني للعائلات المهاجرة من قبل الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الدولية المعنية بالشق الإنساني، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.