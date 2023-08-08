اللواء “أبوزريبة” يبحث سبل مكافحة الجريمة بمنفذ أمساعد البري

الوطن| متابعات

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” مع مدير مديريِّة أمن منفذ أمساعد البري اللواء “عبدالسلام الأمين”.

ونوقش خلال الاجتمـاع الذي عقد في مقر وزارة الداخلية، عدة مواضيع تهم الأمن والاستقرار على الحدود الليبية المصرية. كمَا تركزت المُناقشات على التحديات التي تُواجهها البـلاد فيما يتعلق بتأمين الحدُود ومكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى ضبط حركة الهجرة غير الشرعية.

وتناول أبوزريبة ومدير أمن المنفذ قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل أوسع حيث تمت المناقشة آلية تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع وَمُعالجة هذه الظاهرة، بما في ذلك تقديم الدعم للمهاجرين القانونيين بالشروع فِي إنشـاء مركز إيواء للهجرة بالمنفذ، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، إضافة إلى المشاكل القبلية بِالمنطقة الحدودية وتأثيرها على الأمن والاستقرار.

وتطرق الاِجتماع إلى الأعمال التي قامِت بها المديرية في ملف الهجرة داخل المنفذ،، بهدف ضمَان تنفيذ القوانين والإجراءات اللازمة وَتعزيز الأمن على الحدود.

وتعهد أبوزريبة في توفير الخدمات الضرورية لهُم. كمَا تمَّ التأكيد على ضرورة ضبط حركة الدخول والخروج بشكل فعال للحفاظ على الأمن والنظام، وشدد أيضًا على أهمية التنسيق معَ القُوات المسلحة لتعزيز الأمن في المنطقة ومعالجة المشاكل المحدّدة.