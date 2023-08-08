أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الثلاثاء

حدد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 4.7923 دينار ليبي
فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 5.135 دينار مقابل الدولار الواحد
وفيما يلي أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق المشير بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء 8 – 8 -2023
مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في أي لحظة
1 دولار = 5.135 دينار ليبي
1 يورو = 5.56 دينار ليبي
1 جنيه استرليني 6.50 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.62 دينار تونسي ( في بن قردان )
حوالات دبي & تركيا = 5.14 دينار ليبي
ووفقا لنشرة مصرف ليبيا المركزي كان متوسط بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء كما يلي :
الدولار الامريكي = 4.7923 دينار ليبي
اليورو = 5.272 دينار ليبي
الجنيه الاسترليني = 6.1188 دينار ليبي
الفرنك السويسري = 5.4907 دينار ليبي
100 ين ياباني = 3.35 دينار ليبي
الريال السعودي = 1.2774 دينار ليبي
الدرهم الاماراتي = 1.3047 دينار ليبي
الدينار التونسي = 1.5517 دينار ليبي
الدرهم المغربي = 0.4918 دينار ليبي
الليرة التركي = 0.1773 دينار ليبي
الايوان الصيني = 0.6645 دينار ليبي
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