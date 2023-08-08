البكوش: عبدالحميد الدبيبة لديه مشروع وهو البقاء في المشهد.. وما قام به المشري هو التبعية لرغبات عقيلة

ليبيا – أعرب المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش عن تمنياته توقف التماهي مع عقيلة صالح وتطبيق ما يقوم به في مجلس النواب على مجلس الدولة وتجاهل إرادة المجلس.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن آمنة امطير تحاول التخفيف من وطأة الصدمة التي أصابتها جراء فقدان زميلها في حزب العدالة والبناء، خالد المشري لمقعده في رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات.

وأضاف: “من الذي رسم خارطة الطريق؟ 34 عضو مررت بمناورة اجرائية من المشري ومن مرر التعديل الثالث عشر؟ مقرر المجلس دبرز قال إنه مرر بـ 53 عضو ونعرف أعضاء المجلس وهذا ما سيتوقف الآن هذه الخروقات والتماهي مع عقيلة صالح وتطبيق ما يقوم به عقيلة صالح في مجلس النواب على مجلس الدولة وتجاهل إرادة المجلس وهذا ما نتمنى أن يتوقف”.

كما استطرد خلال حديثة: “قصة التوافق الجميع معه وهذا كان الصخيرات وانتقدنا بسببه ولكن ما يقوم به المشري هو التبعية التامة لرغبات عقيلة، التصويت على التعديل الثالث عشر عقيلة لم يعبر مجلس الدولة ونشره في الجريدة الرسمية ومشى المشري ولمّ 53 صوت وقال وافقنا عليه حتى تبقى الكتلة السياسية التي منها آمنة امطير والمشري أن يتقاسمون الكعكة للحكومة الجديدة. تكالة ليس مؤدلج وليس له كتلة سياسية عريضة ولكن هذا جيد لأنه سيسعى لتوافق أكبر ولن يستطيع تمرير قرارات كما حصل مع المشري”.

ورأى أن عبد الحميد الدبيبة لديه مشروع وهو البقاء في المشهد وعقيلة والمشري لديهم مشروع لإسكات عبد الله باتيلي والمعارضين بقليل من الكلمات وقوانين انتخابية للوصول لتشكيل حكومة وخليفة حفتر لديه مشروع لدمج حكومة أسامة حماد وعبد الحميد الدبيبة وهناك مشروع دولي هدفه الاكتفاء من الحكومات الانتقالية واختيار حكومة تشرف على الانتخابات بقوانين وقاعدة دستورية لا يمكن الرجوع عليها.

البكوش تابع: “جميع من يصبون للسلطة يريدون حكومة ولكن يريدون تشكيلها وهذه الأمور لا يجب أن نتركها في يد من يعرقل العملية السياسية، تكالة يريد قوانين انتخابات حقيقية ومن ثم نناقش قصة حكومة أو لجنة على الاشراف للدولة وغيرها، جميع من يطوقون لإحلال الديمقراطية سيفرحون بأن هناك جسم في ليبيا أسس منذ بدايته لانتخاب رئاسته كل عام ويقوم بإنتظام بذلك ومنهم الأمم المتحدة وممثلها”.

واعتقد أن التغير الحاصل سيفتح بعض الفرص الجديدة ليطيح بأسطورة أن اتفاق شخصين هو اتفاق ليبي ليبي لمجرد أن عقيلة والمشري اتفقوا على شيء فيما بينهم، معتبراً أن باتيلي الآن في موقف يوفر له فرصة أكبر للضغط على مجلس النواب وعقيلة.

ورأى في الختام أنه سيكون هناك تجاوب أكبر من المكتب الرئاسي لمجلس الدولة في مواضيع التعديلات التي اقترحها باتيلي لأن الكتلة التي دعمت تكالة لا ترى مانعاً من إجراء التعديلات.