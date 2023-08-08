برلماني ليبي يحذر من سيطرة الجماعات المتطرفة في النيجر

أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب،عن تخوفه من تطورات الاوضاع في النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته مؤخرا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الميهوب، تحذيراته من قيام الجماعات المتطرفة باستغلال الأوضاع الراهنة في النيجر، للانقضاض على مفاصل الدولة،قائلا أن “النيجر قد تكون بها خلايا نائمة من هذه التيارات الإسلامية ربما تقتنص فرصة الانقضاض على مفاصل الدولة”.

وحول الموقف الليبي من الأحداث في النيجر،قال الميهوب:”فيما يخص موقفنا مما يحدث في النيجر، ندعو للسلام هناك وأن يضعوا ما حصل في ليبيا بين أعينهم من انفلات وسيطرة التيارات الإسلامية على مفاصل الدولة في غرب البلاد بليبيا”.