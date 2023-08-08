الكوني لوجهاء التبو: الرئاسي يحرص على تنفيذ المشاريع التنموية بالجنوب

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه عددا من وجهاء وأعيان قبيلة التبو اهتمام المجلس بالجنوب الليبي بوصفه بالعمق الاستراتيجي للبلاد، وحرصه على تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

وأشاد الكوني بانحياز سكان مناطق الجنوب للوطن والمحافظة على وحدة التراب الليبي طيلة السنوات الماضية، بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته لمدن الشمال.

واستعرض وجهاء وأعيان قبيلة التبو، أمام النائب المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات في عديد المجالات لاسيما التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وأثنى الوجهاء والأعيان على جهود النائب التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وأعلنوا بأنهم جزء منه للمساهمة في استقرار الوطن ولم شمله.