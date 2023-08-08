بويصير: الجنوب جزء من منطقة الساحل وسيكون المتضرر من انهيار الوضع في النيجر

ليبيا – زعم الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير أن المبادرة التي تحدث عنها رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد لحل الأزمة في النيجر هي مبادرة خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة)في الأساس وهي جهد روسي بالوكالة، لكن لا ثقل لها كون الشرق الليبي ليس له وزن مالي اليوم.

بويصير وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أشار إلى أن الجنوب الليبي بتركيبته الديموغرافية هو جزء من منطقة الساحل وسيكون المتضرر من انهيار الوضع في النيجر وكذلك التخوف من امتداد الانقلابات الروسية إلى نيجيريا، لذلك فإن هجمة مضادة بدعم غربي ستتخطى النيجر إلى مالي وبوركينا فاسو خاصة أن الأخيرتين اعتبرتا نفسيهما في حرب لحماية النيجر.