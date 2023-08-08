رغم الاحتياج الكهربائي.. هل تصدر ليبيا طاقتها الشمسية إلى مالطا؟

في وقت يعاني فيه الليبيين من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة، تواصل حكومة الوحدة تأكيد ها يوماً تلو الآخر التفريط في حقوق الليبيين.

قبل أيام، زعم رئيس حكومة الوحدة أن حكومته تصدت لمشكلة الكهرباء عندما كانت المدن تغرق في الظلام.. وأقول بكل شجاعة ما تحقق في ملف الكهرباء ما زال غير كاف”.

ويرى رئيس حكومة الوحدة، أن ليبيا تعيش حاليا مرحلة مختلفة وهي مرحلة الاستقرار وعنوانها عودة الحياة، معتبرا أن الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة من أجل انتخابات ناجحة.

ويبدو أن هذه التصريحات مقدمة للإعلان عن مشاريع أبرمت حكومة الوحدة مذكراتها التصدير الكهرباء، وهو ما كشفت عنه تصريحات وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي لجريدة مالطا إندبندنت.

وقالت إن جدوى إنشاء خط ربط للطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا يجري تحليله حالياً بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين وتحديد ما إذا كان مثل هذا المشروع ممكنًا أم لا.

وتابعت: “لقد وقعنا مذكرة التفاهم هذه مع ليبيا، حيث توجد مساحة شاسعة من الأرض ومورد ضخم للشمس، لذلك هناك إمكانية لإنتاج طاقة متجددة … أكثر بكثير من الإمكانات في بلدنا لأن أرضنا كما هي عليه وهدفنا هو أن نناقش مع ليبيا وجود هذه الألواح الشمسية هناك، ثم نقل الطاقة الخضراء المنتجة إلى بلدنا وربما تصديرها إلى ما وراء شواطئنا. ووقعت حكومة الوحدة مذكرة تفاهم مع مالطا في يونيو 2023.