“قادربوه” يشدد على حل مشاكل موظفي هيئة الرقابة 

الوطن| متابعات

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، صباح اليوم بمكتبه، في اجتماعه بلجنة شؤون الموظفين، آخر مستجدّات أوضاع الموظفين الإدارية وحقوقهم المالية.

ونظر خلال الاجتماع، الذي استُهل بعرض المحضر الاستثنائي للجنة لسنة 2022م، في ملف ترقيات الموظفين لسنة 2022م، إلى جانب المنتقلين بعقود وإعادة تمكينهم كمتعينين.

وأوصى قادربوه بتجهيز ترقيات الموظفين لسنة 2023م، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، والاتفاق على إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين على أن تباشر اجتماعاتها بشكل دوري، وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ لإنهاء كافة مشاكل الموظفين الإدارية والمالية.