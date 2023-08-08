السفير الكونغولي يبحث مع عون مدى إمكانيات ليبيا لتزويد بلاده بالوقود والنفط الخام

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون،الإثنين،أمبيلو أمبونغو جول سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى دولة ليبيا والوفد المرافق له، وذلك بحضور مدير مكتب الوزير ومدير عام الشؤون الفنية،ومدير عام الشؤون القانونية،ومدير عام التخطيط بالوزارة.

السفير الكونغولي بين بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن الهدف من هذه الزيارة هو العمل على بناء علاقات التعاون التقني والفني ‏والتجاري في مجال النفط والغاز،لافتا إلى أن جمهورية الكونغو تبحث عن مزودين لها من الوقود والنفط الخام، وبحث مدى إمكانية ليبيا أن تقوم بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تراها والتي ستدرس من الجانب الكونغولي.

وأكد السفير أنه من ناحية الجانب التقني والفني، فإن الكونغو لها دراسات مبدئية تبين وجود نفط وغاز ‏بالبلاد وأن جزءا منه مستخرج بكميات قليلة من قبل شركات عالمية لا يعود بالنفع المجزئ على البلاد، في حين أن الجزء الأكبر غير مستخرج ويحتاج إلى تطوير من قبل جهات متعاونة وقادره فنياً وتقنياً مثل ليبيا التي لديها خبرة طويلة في هذا المجال، وأن الكونغو تسعى لتزويد بلادها بالنفط الخام الليبي لتشغيل بعض المصانع الصغيره لتكرير النفط والمشاركة في تطوير هذه المصانع والمشاركة في استغلال الثروات الطبيعية كالماس والنحاس والكوبالت والذهب والقصدير والكولتان الذي يدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

من جانبه ،أبدى عون استعداد ليبيا التام للتعاون في هذا الشأن، على أن تقدم مذكرة توضيحية يبين فيها المطلوب وحجم وكميات النفط والغاز المؤمل في هذا البلد، وكذلك توضح كيفية المشاركة في استغلال الثروات الطبيعية الأخرى من خلال الوزارات المختصة في ليبيا.

واكد أن ليبيا دائما في كل المحافل الدولية للمنظمات النفطية تسعى للوقوف مع الدول الإفريقية وتطالب إعطائها ‏فرصة للإستثمار في ثرواتها النفطية والغازية وغيرها من الثروات الطبيعية الهائلة حتى تتحول إلى التنمية الشاملة ومن ثم يمكن مطالبتها بضوابط الطاقة المتجددة التي يحاول العالم فرضها حتى على الدول الإفريقية التي لا تعتبر مؤثرة تاثيرا كبيرا في الانبعاثات الضارة بالمناخ .

وفي نهاية اللقاء، عبر السفير الكونغولي عن شكره وتقديره للوزير على حفاوة الإستقبال ،مؤكدا ‏على أن إفريقيا ستستفيد من ثرواتها الهائلة التي استغلت لسنوات طويلة من دول وشركات عالمية.