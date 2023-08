البرلمان يقدم ملاحظاته على مخرجات لجنة 6+6

أفاد الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” بإحالة مجلس النواب مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة 6+6

وعقد مجلس النواب أمس الاثنين، جلسة بحث مخرجات 6+6 وتحديدا قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب “بليحق”، فقد بحثت الجلسة قانون انتخاب رئيس الدولة، وتم خلالها تلاوة مواد القانون البالغة 89 مادة، وفتح المجال للأعضاء لدراسة مواد القانون إلى يوم غد الثلاثاء؛ التي استؤنفت اليوم الثلاثاء بعد تعليقها أمس.

المصدر: المتحدث باسم مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار

