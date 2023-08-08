مجلس النواب الليبي يحيل ملاحظاته على قانوني الانتخابات للجنة 6+6

عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدا لله بليحق، إن مجلس النواب أقر في ختام الجلسة على إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وبذلك رفعت الجلسة.

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته أمس مسألة ضم ميناء الخمس إلى القاعدة العسكرية بمدينة الخمس، حيث أعرب النواب عن رفضهم لهذا الإجراء.

واعتبر مجلس النواب قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة «باطلا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه».

ودعا رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته بالجلسة، المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي بالتوقف عن هذا العمل.

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