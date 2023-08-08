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“الزادمة” يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبيةسالم الزادمةالمقر الإداري لديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها صباح اليوم  بعد صيانتهوتطويره وتجهيزه بكافة الأجهزة والملحقات الإدارية والمكتبية. .

و أكد الزادمة  على أن إعادة افتتاح المقر الإداري للديوان  بعد إعادة صيانته وتطويره يعد أحد المشروعات الخدمية التي نفذتها لجنة الازمةبالحكومة الليبية من ضمن حزمة من المشاريع الاخرى .

وأشار  إلى ما حققته القيادة العامة للقوات المسلحة وقائدها العام المشير  “خليفة حفترفي تحقيق الأمن للمواطنين واستقراراللاوضاع على مختلف الصعد في مختلف مناطق الجنوب.

الوسوم

#المشير خلفية حفتر #مجلس الوزراء #مدينة سبها سالم الزادمة

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الوطن الليبية

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