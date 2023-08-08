“الزادمة” يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها

الوطن/متابعات
افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “سالم الزادمة” المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها صباح اليوم بعد صيانتهوتطويره وتجهيزه بكافة الأجهزة والملحقات الإدارية والمكتبية. .
و أكد الزادمة على أن إعادة افتتاح المقر الإداري للديوان بعد إعادة صيانته وتطويره يعد أحد المشروعات الخدمية التي نفذتها لجنة الازمةبالحكومة الليبية من ضمن حزمة من المشاريع الاخرى .
وأشار إلى ما حققته القيادة العامة للقوات المسلحة وقائدها العام المشير “خليفة حفتر” في تحقيق الأمن للمواطنين واستقراراللاوضاع على مختلف الصعد في مختلف مناطق الجنوب.
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