“الزادمة” يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها

الوطن/متابعات

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “سالم الزادمة” المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها صباح اليوم بعد صيانتهوتطويره وتجهيزه بكافة الأجهزة والملحقات الإدارية والمكتبية. .

و أكد الزادمة على أن إعادة افتتاح المقر الإداري للديوان بعد إعادة صيانته وتطويره يعد أحد المشروعات الخدمية التي نفذتها لجنة الازمةبالحكومة الليبية من ضمن حزمة من المشاريع الاخرى .

وأشار إلى ما حققته القيادة العامة للقوات المسلحة وقائدها العام المشير “خليفة حفتر” في تحقيق الأمن للمواطنين واستقراراللاوضاع على مختلف الصعد في مختلف مناطق الجنوب.