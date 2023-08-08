“بوجواري” يبحث توفير المياه في بنغازي وإجراءات تغذية مياه الشُرب

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، في مكتبه بديوان البلدية، مع رئيس الفرع البلدي القوارشة إبراهيم الفارسي، وعدد من المواطنين، موضوع توفير المياه للمنطقة، والإجراءات المتعلقة بتغذية بمياه الشُرب والعوائق والمشاكل والصعوبات التي تواجه المشروع.

وناقش اللقاء مشاريع صيانة عدد من المدارس وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتطرق بوجواري إلى الأعمال التي قامت بها البلدية، فيما يتعلق بتوفير المياه، وأن البلدية تتابع إجراءات إستكمال مشروع تغذية الأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة، مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى جميع المشاريع التي تنفذها جميع الجهات داخل النطاق الإداري للبلدية.

وحضر اللقاء مدير مكتب شؤون الفروع والمحلات بالبلدية ناصر المشيطي.