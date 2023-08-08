سفير الاتحاد الأوروبي: مستمرون في التعاون مع المجلس الرئاسي الليبي

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سبادل.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان سبادل أكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل مرحلة الاستقرار بنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

وأثنى سفير الاتحاد الأوروبي على جهود المجلس الرئاسي في حلحلة عديد الملفات، منها فتح الطريق الساحلي، والخطوات المتخذة بمشروع المصالحة الوطنية، الذي وصل مراحل متقدمة، وتوحيده للمؤسسات الحكومية، وفق البيان.

وأضاف البيان: “جاء استقبال النائب للسفير بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا، والذي أشاد بالتعاون المثمر الذي التمسه من المجلس الرئاسي طوال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير علاقات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي التي سادها الود والاحترام”.

وبدوره أثنى الكوني على عمل البعثة في ملفات التعاون المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم مفوضية الانتخابات، وملفات أمن الحدود والتنمية.

وعبر الكوني عن تمنياته للسفير التوفيق في المهام التي ستسند إليه مستقبلا، فيما أكد السفير استمرار تعاون البعثة مع المجلس الرئاسي، وأعلن بأنها سوف تباشر أعمالها خلال الفترة القادمة من العاصمة طرابلس.