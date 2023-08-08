سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: سنباشر عملنا من طرابلس الفترة القادمة

أعلن سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه سبادل أن البعثة سوف تباشر أعمالها خلال الفترة القادمة من العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء مع سفير الاتحاد الاوربي لدى ليبيا.

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على دعم الاتحاد لليبيا حتى تصل مرحلة الاستقرار بنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي مؤكدا استمرار تعاون البعثة مع المجلس الرئاسي.

وأثنى سفير الاتحاد الأوروبي على جهود المجلس الرئاسي في حلحلة عديد الملفات منها فتح الطريق الساحلي، والخطوات المتخذة بمشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، وتوحيده للمؤسسات الحكومية .

جاء استقبال النائب للسفير بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا، والذي أشاد بالتعاون المثمر الذي لمسه من المجلس الرئاسي طوال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير علاقات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي التي سادها الود والاحترام.

بدوره أثنى النائب على عمل البعثة في ملفات التعاون المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم مفوضية الانتخابات، وملفات أمن الحدود والتنمية.