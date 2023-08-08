عمران: نتمنى أن يُعاد النظر في كل العبث السابق للمشري

ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران، إن خالد المشري أفقد مجلس الدولة بوصلته مرة بحجة التصدي لما وصفته بـ”تلاعبات” مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح ومرة كعامل توازن معه، لذلك فقد كانت تنحيته من رئاسة المجلس عبر الانتخابات متوقعة.

عمران وفي تصريحها لموقع “عربي21″، أضافت:” نتمنى أن يُعاد النظر في كل العبث السابق والاتفاقيات المستندة على مصالح متبادلة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ونود من مكتب الرئاسة الجديد أن يكون هناك توافق حقيقي ومبني على أسس سليمة بين المجلسين”.