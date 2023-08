أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين انتشال فرقها لـ 12 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بين الكثبان الرملية قرب قاعدة الجفرة الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن فريقا من إدارة البحث عن الرفات التابع لها؛ توجه إلى الجفرة بناء على بلاغ من المدعي العام العسكري عن وجود مقبرة جماعية قرب القاعدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى الكشف على الجثث من قبل الطب الشرعي وأخذ العينات لإحالتها لإدارة المختبرات بالهيئة، لإتمام عملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين، فيما جرى دفن الجثث حسب الطريقة الشرعية بعد أخذ الإذن من النيابة.

وكانت هيئة المفقودين قد أعلنت يوليو الماضي أن إجمالي الجثث المتعرف عليها بلغ 272 جثة، منها 262 بمقابر ترهونة، و46 بمدن أخرى، مشيرة إلى 4 أجانب ضمن المتعرف عليهم .

المصدر: الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفودين + قناة ليبيا الأحرار

The post مقبرة جماعية قرب قاعدة الجفرة الجوية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار