أبو زريبة يناقش استراتيجيات الضبط والمراقبة مع مدير الإدارة العامة للمتفجرات

الوطن/متابعات

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواء عصام أبو زريبة مع مدير الإدارة العامة للمُتفجرات إسماعيل السعيطي بمكتبه بديوان الوزارة فيبنغازي، لمناقشة استراتيجيات الإدارة فِي ضبط ومراقبة الأنشطة المتعلقة بِالمُتفجرات والمواد الخطرة.

كما تناول الإجتماع عدّة نقاط أساسية، بما في ذلك تنظيم وتنفيذ القوانين وَاللوائح المتعلقة بالمتفجرات، وَضمان تَطبيقها بِشكل صارم وفعال ، بالإضافة إلى استعراض المشاكل التي تتعلق بتنظيم ومراقبة الأنشطة المُرتبطة بِالمُتفجرات وَالمواد الخطرة،

وأعرب الوزير عن تقديره للجهُود التي تبذلها الإدارة العَامة للمتفجرات ، وتعهد بِحل كافة المشاكل وَتوفير الاِمكانيات التي تَحتاجها الإدارة.