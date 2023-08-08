جبريل اوحيدة: استقلت من البرلمان لعدم قدرتي على مواصلة حمل الأمانة

أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن “سبب الاستقالة هو عدم قدرته على مواصلة العمل و حمل الأمانة” بحسب وصفه.

وقال «اوحيدة»، في تصريح صحفي، إن “مسألة اعتماد القوانين الانتخابية وإقامتها بات أمرا قريبا ولا مبرر لبقائه وغيره بالمشهد”.

وكان جبريل اوحيدة قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس النواب، على الهواء مباشرة خلال أعمال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، ببنغازي لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن لجنة 6+6.

وقرأ «اوحيدة» نص استقالته خلال كلمته بالجلسة، ولم يغادر القاعة إلا بعد أن قام بتسليم نص الاستقالة مكتوبًا لنائب مقرر المجلس، الذي بدوره سلمه لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وكانت مصادر قضائية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت حكما صباح اليوم الثلاثاء يقضي بإسقاط عضوية عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة وسعيد مغيب.