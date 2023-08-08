معهد علاج الأورام مصراتة يكشف عن عدد حالات السرطان المسجلة لديه منذ عام 2004

ليبيا – أكدت رئيس سجل سرطان المنطقة الوسطى بالمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة منى أبوسنوقة، أن عدد ملفات حالات السرطان المسجلة في أرشيف قسم الباطنة منذ 2004 حتى يومنا هذا، بلغ 14,689 حالة.

أبو سنوقة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ،أوضحت أن العدد التراكمي لعدد حالات السرطان من عام 2004 حتى 2022 وصل إلى 13549 حالة جديدة.

وأشارت إلى أن سرطان الثدي يمثل أكثر أنواع السرطان انتشارًا في ليبيا والمعهد بنسبة 26% يليه سرطان القولون والمستقيم ثم سرطان الرئة.

وبينت أن عدد الوفيات المسجلة خلال 2022 بلغ 273، والحالات الجديدة المسجلة بالمعهد بلغت 1640 حالة.

وأضافت :”سجلنا من يناير حتى يونيو من العام الجاري 968 حالة، ونسبة سرطانات الأطفال 2% من إجمالي الحالات خلال 2022 إذ بلغت 30 حالة جديدة، أما نسبة الإناث بلغت 55% من إجمالي الحالات الجديدة المسجلة خلال 2022″.

ولفتت النظر إلى أن الخدمة المقدمة خلال 2022 لسكان المنطقة الوسطى تمثل 20% فحسب من إجمالي الخدمات، والبقية كانت للمناطق الغربية 51% والشرقية 16% والجنوبية 13%.

أبو سنوقة نوهت إلى أن أكبر الفئات العمرية المصابة بالسرطان خلال 2022 كانت بين 40 و 69 سنة، كما بلغت نسبة مرضى الأورام من عدد المرضى المترددين على المركز، خلال العام الماضي، 92.9%