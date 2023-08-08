“الرئاسي”: عدد من وجهاء وأعيان قبيلة التبو استعرضوا المشكلات الخدمية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، عددا من وجهاء وأعيان قبيلة التبو، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات في عديد المجالات لاسيما التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن الكوني أكد اهتمام المجلس بالجنوب الليبي بوصفه بالعمق الاستراتيجي للوطن، وحرصه على تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

وأشاد النائب بانحياز سكان مناطق الجنوب للوطن والمحافظة على وحدة التراب الليبي طيلة السنوات الماضية، بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته لمدن الشمال.

بدورهم أثنى الوجهاء والأعيان على جهود النائب التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وأعلنوا أنهم جزء منه للمساهمة في استقرار الوطن ولم شمله، وفق البيان.