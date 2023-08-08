سفير الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم ليبيا حتى تستقر وتجرى الانتخابات

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سبادل، الذي أكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل مرحلة الاستقرار بنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن سفير الاتحاد الأوروبي أثنى على جهود المجلس الرئاسي في حلحلة عديد الملفات منها فتح الطريق الساحلي، والخطوات المتخذة بمشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، وتوحيده للمؤسسات الحكومية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن استقبال الكوني، لسفير الاتحاد الأوروبي جاء بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا، والذي أشاد بالتعاون المثمر الذي التمسه من المجلس الرئاسي طوال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير علاقات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي التي سادها الود والاحترام.

وأثنى الكوني، على عمل البعثة في ملفات التعاون المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم مفوضية الانتخابات، وملفات أمن الحدود والتنمية، معبراً عن تمنياته للسفير بالتوفيق في المهام التي ستسند إليه مستقبلا.

فيما اكد السفير استمرار تعاون البعثة مع المجلس الرئاسي، وأعلن بأنها سوف تباشر أعمالها خلال الفترة القادمة من العاصمة طرابلس.

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