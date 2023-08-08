“الدبيبة” يعترف بتقصير حكومته بملف الكهرباء

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، إن ما أنجزته حكومته في ملف الكهرباء غير كاف، مدّعياً حرصها على تقديم المزيد في سبيل ضمان استقرار الشبكة واستيعاب التوسع المتزايد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأشاد الدبيبة خلال زيارة لمقر الشركة العامة للكهرباء، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء، بجهود العاملين في الشركة العامة للكهرباء، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة عناصر الشركة عبر التدريب، ومتابعة الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وصولا إلى مرحلة الاستقرار الكلي للشبكة الكهربائية.