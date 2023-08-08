حبس مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الدبيبة بتهمة التزوير

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول إدارة الموارد الطبيعية، في وزارة الزراعة بحكومة الوحدة، احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير وثائق رسمية متعلقة بأراضي من الغابات العامة بمنطقتي القربوللي وقصر الأخيار.

وقال مكتب النائب العام،في بيان له، إن وكيل النيابة حقّق في بلاغ مرفوع في مواجهة المسؤول، واكتشف ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات عن حدود الغابات العامة، مدفوعا برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره.

وقد مكن ذلك مَن زُورت لفائدتهم الوثائق من استعمالها، لإيهام غيرهم على الاعتقاد بملكيتهم العقارات الداخلة ضمن أراضي الغابات العامة في منطقتي القره بوللي وقصر الأخيار، لينتهي التحقيق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وفق نص البيان.