القبض على مصري الجنسية قام بسرقة مزرعة مواطن

تمكن مركز شرطة النواقية بمديرية أمن بنغازي من القبض على مصري الجنسية قام بسرقة اخشاب من مزرعة مواطن .

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة النواقية أفاد فيها بأنه شاهد شخص مصري الجنسية يقوم بسرقة الأخشاب المُستخدمة في البناء من مزرعته بمنطقة النواقية ووضعها على متن مركبة آلية نوع كيا بينقو .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز لواء عبدالمنعمالدرسي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد سالم قادير تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وعند وصولهم تم مشاهدة الشخص المطلوب وهو بصدد الخروج بالمركبة وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى خ.ر.ع من مواليد 1986 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة..