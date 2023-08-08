عبد المطلب ثابت يبحث التنسيق مع مندوب فلسطين بالجامعة العربية

استقبل مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، اليوم الثلاثاء، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، وذلك بمقر المندوبية الليبية بالقاهرة.

وهنأ ثابت، السفير مهند العكلوك، بمناسبة تعيينه مندوباً دائماً لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مستعرضًا العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين.

وأبلغ السفير عبدالمطلب ثابت خلال اللقاء، السفير مهند العكلوك، دعم ومساندة فخامة رئيس المجلس الليبي محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، للقضية الفلسطينية، وعلى تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالأشقاء الفلسطينيين في إطار العمل العربي المشترك.

كما بحث الجانبان سُبل تنسيق العمل المشترك وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلهما وجهات النظر بشأنها.

من جانبه أشاد السفير مهند العكلوك، بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، وفلسطين وما تشهده من متانة وقوة على كافة الصُعد، مؤكدًا على أهمية التواصل، والتنسيق المشترك بين البلدين، بما يلبي طموحات الشعبين.