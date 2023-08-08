الدبيبة:ما أنجزته الحكومة في ملف الكهرباء غير كاف

أكّد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن ما أنجزته حكومته في ملف الكهرباء غير كاف، مشيرا إلى حرصها على تقديم المزيد في سبيل ضمان استقرار الشبكة واستيعاب التوسع المتزايد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال زيارة له لمقر الشركة العامة للكهرباء، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء،حيث عقد إجتماعا بمديري إدارات شركة الكهرباء.

وأشاد الدبيبة بجهود العاملين في الشركة العامة للكهرباء، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة عناصر الشركة عبر التدريب، ومتابعة الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وصولا إلى مرحلة الاستقرار الكلي للشبكة الكهربائية.

من جانبه، أثنى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على الجهود المبذولة من الشركة العامة في سبيل رفع جودة أداء الشبكة الكهربائية، مؤكدا دعم ديوان المحاسبة لكافة البرامج والمشروعات المقدمة من الشركة وفق الخطة المعتمدة.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، عرضا ضوئيا لجهود الشركة في سبيل مجابهة الذروة الصيفية، وخطة الشركة المتمثلة في تنفيذ 22 عمرة جسيمة أضافت للشبكة 1550 ميغاوات، وموافقته على مشروع توريد وتركيب عدادات حديثة وفق مراحل زمنية منظمة، ساهمت في خفض الاستهلاك بحوالي 204 ميغاوات خلال الذروة الصيفية.